Интересное 13 марта 2023, 22:50 Кинокритик Василенко высказался о прошедшей церемонии «Оскар» Кинокритик Василенко назвал фильм «Все везде и сразу» проходным

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Премия «Оскар» в 2023 году завершилась победой картины «Все везде и сразу». Кинокритик Андрей Василенко прокомментировал результаты награждения, сообщил «ФедералПресс».

По словам критика, картина является неплохой, однако ее нельзя назвать выдающейся. Он отметил, что фильм не обладает глубокой драматургией, в отличие от победителей 90-х и 2000-х годов.

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«Здесь больше смешение стилей, уход в клиповое мышление, уход в какой-то мере от реальности, традиционной, понятной для нас, в эпатажное смешение стилей», — отметил Василенко.

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