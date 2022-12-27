27 декабря 2022, 00:53
Кинокритик Сычев рассказал, с чем связан провал приквела сериала «Ведьмак»
Кинокритик Сычев заявил, что создатели «Ведьмак: Происхождение» не смогли раскрыть героев
Сериал «Ведьмак: Происхождение» не смог сыскать такую же популярность, которую заработал первый проект. Кинокритик, обозреватель «Известий» Сергей Сычев рассказал, с чем связан провал нового «Ведьмака».
По словам специалиста, первый сериал стал одним из лучших у Netflix. Приквел многие зрители ждали с интересом, однако создатели допустили ряд ошибок.
Реклама
«Когда стало известно, что вместо шести серий выпустят всего четыре, закрались подозрения, что это — провал. Так и получилось», — отметил Сычев.
Реклама
Он подчеркнул, что создатели не смогли разработать хорошую систему персонажей. За четыре серии они не успели раскрыть личности большого количества новых героев.
Сериалы
Ведьмак
Реклама
Реклама