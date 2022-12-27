Интересное 27 декабря 2022, 00:53 Кинокритик Сычев рассказал, с чем связан провал приквела сериала «Ведьмак» Кинокритик Сычев заявил, что создатели «Ведьмак: Происхождение» не смогли раскрыть героев

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Сериал «Ведьмак: Происхождение» не смог сыскать такую же популярность, которую заработал первый проект. Кинокритик, обозреватель «Известий» Сергей Сычев рассказал, с чем связан провал нового «Ведьмака».

По словам специалиста, первый сериал стал одним из лучших у Netflix. Приквел многие зрители ждали с интересом, однако создатели допустили ряд ошибок.

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«Когда стало известно, что вместо шести серий выпустят всего четыре, закрались подозрения, что это — провал. Так и получилось», — отметил Сычев.

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Он подчеркнул, что создатели не смогли разработать хорошую систему персонажей. За четыре серии они не успели раскрыть личности большого количества новых героев.