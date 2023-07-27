Интересное 27 июля 2023, 14:32 Кинокритик Сычев рассказал о причинах успеха кинокартины «Барби» Кинокритик Сычев заявил, что успех фильма «Барби» заключается в промокомпании

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Фильм «Барби» только недавно появился на экранах, однако уже получил большой успех. Кинокритик Сергей Сычев рассказал, в чем заключается секрет данной картины. Об этом сообщил «Пятый канал».

По словам специалиста, секрет заключается в успешной рекламной компании. Команда выпускала яркие и концептуальные промо материалы. Кроме того, роль сыграло то, что в касте «Барби» собрались звезды оскаровского масштаба. Среди них — Марго Робби и Райан Гослинг, который, по мнению критика, справился со своей ролью даже лучше главной актрисы, написали «Дни.ру».