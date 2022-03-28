Кинокритик Сычев оценил результаты 94-й церемонии вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 94-й церемония вручения премии «Оскар». Кинокритик Сергей Сычев оценил результаты и поделился своим мнением по поводу выбора жюри Американской академии киноискусств. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам Сычева, премия «Оскар» стала слишком предсказуемой. Например, по тому, что актерская гильдия наградила Джессику Честейн и Уилла Смита за лучшие роли, можно предположить, что именно они и получат «Оскар». В этой ситуации премия оказывается предсказуемой, а, значит, — неинтересной.

Кинокритик отметил, что в церемонии все запомнят то, как Уилл Смит ударил по лицу комика Криса Рока, а не то, какой фильм был назван лучшим. «Оскар» стал показателем тематических вещей.

«В этом смысле, допустим, приз за режиссуру Джейн Кэмпион — приз, прежде всего, женщине, приз Уиллу Смиту — преодоление расовых неравенств, а „CODA: ребенок глухих родителей“ — проблема инвалидов, людей слабослышащих которых решили таким образом поддержать. Был целый ряд номинантов, гораздо более достойных в художественном смысле», — заключил Сычев.

Награду в номинации «Лучший фильм» получила лента «CODA: ребенок глухих родителей». Лучшим режиссером стала Джейн Кэмпион с картиной «Власть пса». «Оскар» за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит, а лучшей актрисой названа Джессика Честейн.