Интересное 02 июня 2023, 17:50 Кинокритик Сычев назвал участие актрисы Холли Бейли в ремейке «Русалочки» главным плюсом фильма

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Главным плюсом нового фильма «Русалочка», который вышел в мировой прокат в мае, стало участие актрисы Холли Бейли. Об этом сообщил российский кинокритик Сергей Сычев Пятому каналу.

По словам эксперта, ее роль в ремейке стала поводом для скандалов из-за цвета кожи. Такой ход позволил режиссерам картины использовать противоречивую реакцию зрителей в качестве рекламы.

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Кинокритик также отметил, что Холли Бейли удалось полностью вжиться в роль Русалочки и отлично исполнить музыкальные партии, сообщили «Дни.ру».