Кинокритик Шведов назвал попадание мультфильма «Боксбалет» в шорт-лист «Оскара» показателем качества

Кинокритик, историк анимации Павел Шведов прокомментировал попадание в шорт-лист кинопремии «Оскар» короткометражного мультипликационного фильма российского режиссера Антона Дьякова «Боксбалет». По словам эксперта, это уже говорит о показателе высокого качества картины, рассказала радиостанция Sputnik.

«Фильм получился с хорошей фестивальной судьбой, хорош и сам по себе, и зрительски, и авторски. Думаю, он будет интересен любой аудитории — и профессиональной, и зрительской, когда выйдет в открытый доступ. Фильм хорош драматургически, показывает интересную арку персонажей, героев, конфликт, драматургию, взаимоотношения», — сообщил Шведов.

Он добавил, что попадание фильма в шорт-лист «Оскара» — показатель его высокого качества, однако нельзя гарантировать, что картина окажется в числе номинантов. Фильм Дьякова больше ориентирован на национальную аудиторию, он не совсем стандартный для премии «Оскар». В любом случае, достижение шорт-листа — это уже высокий показатель значимости российской авторской анимации, заключил кинокритик.

Ранее на сайте премии «Оскар» появился шорт-лист с фильмами. В категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» представлены 15 картин.