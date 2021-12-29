Кинокритик Шпагин назвал боевик «Гранит» первой пробой пера в жанре политического детектива

Российский киновед, кинокритик и журналист Александр Шпагин прокомментировал картину режиссера Дениса Нейманда «Гранит», премьера которой состоялась 28 декабря на канале НТВ. Об этом написало РИА ФАН.

По словам эксперта, в нашей стране фильмов в жанре политического детектива очень мало, поэтому любой новый проект смотреть интересно.

По сюжету опытного инструктора с позывным «Гранит» отправляют на опасное задание в Мозамбик. Там ему придется добыть важнейшие сведения и повлиять на ситуацию в регионе, где власть находится в руках у боевиков. В главных ролях приняли участие Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.

«Могу сказать, что я абсолютно не против никакой темы. Другое дело, как это воплощено и сделано. Если говорить сегодня о таком жанре, как политический детектив, то, в принципе, я за. По причине того, что такого жанра у нас очень мало или практически нет, за исключением фильма „Шугалей“. Это была такая первая проба пера в этом жанре», — сообщил Шпагин.

Он добавил, что всегда что-то новое привлекает интерес зрителей. Жанр режиссер выбрал сложный, поэтому передать реалистично сюжет не так уж и легко.