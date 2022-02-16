Кинокритик Шнейдеров рассказал, за кого россияне отдали бы голос в Тwitter-голосовании за «Оскар»

Голосование за премию «Оскар» с помощью социальной сети Twitter стало бы очень популярным в России. Таким мнением поделился кинокритик Давид Шнейдеров. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам эксперта, у жителей России было бы три фаворита — «Власть пса», «Лакричная пицца» и «Вестсайдская история». При этом «Дюна», по мнению Шнейдерова, вряд ли получила много одобрения. Он подчеркнул, что голосовали бы скорее всего в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга.

«Почему бы российскому зрителю не внести свой вклад в американское голосование. Многие фильмы россияне видели и составили о них свои впечатления», — заметил кинокритик.