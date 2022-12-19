Интересное 19 декабря 2022, 22:24 Кинокритик Шнейдеров раскритиковал новый сериал про Чебурашку Кинокритик Шнейдеров заявил, что новый сериал про Чебурашку может выйти плохим

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Новый сериал про Чебурашку может не сыскать популярности в том случае, если качество 3D-моделей будет на низком уровне. Таким мнением поделился режиссер, теле- и радиоведущий, кинокритик Давид Шнейдеров. Об этом сообщил News.ru.

Специалист пояснил, что кино становится популярным в том случае, если сделано качественно. По его словам, если создатели сериала будут равняться на новый «Ну, погоди!», то рассчитывать на хороший продукт на выходе не стоит.

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«Новый „Ну, погоди!“ ужасный. По поводу „Чебурашки“ — с большим опасением к этому отношусь», — заявил Шнейдеров.

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