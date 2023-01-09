Интересное 09 января 2023, 22:33 Кинокритик Шнейдеров объяснил, с чем связан успех «Чебурашки» Кинокритик Шнейдеров связал успех «Чебурашки» с тем, что фильм рассчитан на три поколения

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Картина «Чебурашка» собрала в прокате свыше 2,5 миллиарда рублей. Фильм может стать самым кассовым в российской истории. Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал, с чем связан такой колоссальный успех. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, успех картины связан с отсутствием у нее конкурентов. Еще одним фактором является то, что премьера фильма состоялась в период школьных каникул, когда у детей есть много свободного времени. Кроме того, «Чебурашка» интересен сразу трем поколениям, пояснил Шнейдеров.

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«Это кино интересно и родителям, которые пытаются понять, от чего перлись бабушки и дедушки, а также детям, которым родители прожужжали уши про этого Чебурашку и поют за столом „Пусть бегут неуклюже“», — рассказал он.

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