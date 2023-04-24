Интересное 24 апреля 2023, 15:50 Кинокритик Шнейдеров: фильм «Вызов» может собрать в прокате 3 миллиарда рублей

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Фильм «Вызов», снятый в космосе на борту МКС, может собрать в российском кинопрокате около трех миллиардов рублей. Об этом сообщил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, космическая картина не сможет повторить успеха «Чебурашки» из-за более узкой возрастной аудитории зрителей. У нового фильма стоит возрастной рейтинг 6+, однако уместной была бы маркировка 12+, добавил Шнейдеров.

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Кинокритик также отметил, что успех российских картин был бы менее ярким при наличии западных фильмов в прокате.