Кинокритик рассказал, почему сериал «Игра в кальмара» приобрел такую популярность

Кинокритик Василий Корецкий в беседе с NEWS.ru рассказал, с чем связана популярность корейского сериала «Игра в кальмара». На данный момент проект занимает первое место среди англоязычных сериалов на Netflix.

Также работала заняла первые места в 90 странах. Эксперт заверил, что такой успех сериал получил не случайно. Огромную роль играет социальный посыл, а также множество отсылок к жизни в Корее.

«Насколько я знаю от коллег, которые интересуются корейским контентом, там много всяких инсайдерских штук, связанных с жизнью в Корее. Игры, в которые дети в 80-х играли, их форма — это спортивная форма корейских школ. И такого там масса», — заявил Корецкий.

Критик подчеркнул, что если для обычного зрителя подобные отсылки могут остаться незамеченными, то для жителей Кореи они могут вызывать ностальгию.

Мировой успех фильма, по его мнению, объясняется социальным посылом. Сериал поднимает вопросы бедности и отсутствия своего места в жизни.