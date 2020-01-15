Кинокритик поделился своим мнением о главном претенденте на «Оскар»

Григорьев считает, что много шансов у картины Тарантино «Однажды в… Голливуде», несмотря на то, что больше всего номинаций у «1917». По словам критика, это «наиболее универсальная, смотрибельная, понятная с эстетической точки зрения история». «Киномакдональдс», так назвал фильм Роман, хорош во всех планах. Плюс, он считает, что нужно брать во внимание и географический фактор, важный для киноакадемии.

На втором месте по шансам — «Джокер». Григорьев считает, что он заслуживает статуэтку за переосмысление классической версии фильмов про Бэтмена. Фильм уникален тем, что режиссер на первый план вывел второстепенного персонажа и рассказал его историю.

Меньше всего шансов у корейских «Паразитов», думает критик.

«Для американцев, пожалуй, эта эстетика окажется слишком непонятной, хотя фильм по-своему интересный, собрал кучу оваций. Но то, что нравится Каннам, не всегда нравится Голливуду. В любом случае картина уже взяла призы в Европе. В Америке она просто „посветится“, но шансов на победу мало», — поделился он.

Григорьев полагает, что премия в этом году будет очень интересной за счет качественно снятых фильмов.