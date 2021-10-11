Кинокритик объяснил, почему фильмы про Бонда отличаются низкими кассовыми сборами

Кассовые сборы юбилейного, 25-го, фильма бондианы «Не время умирать» в России не отличились большими цифрами. Кандидат филологических наук Сергей Сычев объяснил, почему так произошло в беседе с «Известиями».

По его мнению, низкие кассовые сборы связаны с наличием фильмов-конкурентов, которые выходили в один момент с бондианой, а также с не самыми хорошими отзывали зрителей со всего мира.

«Первые тревожные звоночки пошли уже в четверг: сборы „Бонда“ за этот день были в три раза ниже прогнозов. Уже тогда рынок приготовился к тому, что касса уикенда будет около 400 миллионов рублей, хотя первоначальные „эстимейты“ колебались на цифрах от полумиллиарда. Но уже сегодня очевидно: „Бонд“ сработал плохо (312 миллионов)», — отметил эксперт.

Он отметил, что также негативно сказались спойлеры, так как в России фильм вышел на неделю позже, чем в остальном мире. Многие побоялись идти на фильм из-за его продолжительности, а также из-за того, что диалогов в нем в разы больше, чем экшен-сцен. Кроме того, картине пришлось конкурировать с «Веномом 2» и сиквелом «Семейки Аддамс».

«Результат — у „Венома“ гораздо выше посещаемость, наработка и сборы, он остался на первом месте. Кроме того, начались превью-показы еще одного хита — сиквела „Семейки Аддамс“. Это анимация, рассчитанная не только не семейную, но и на взрослую аудиторию, так что „Бонд“ потерял и эти потенциальные 70+ млн рублей», — подчеркнул эксперт.