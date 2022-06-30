Кинокритик Корецкий объяснил, по каким критериям будут выбирать нового Джеймса Бонда

Кинокритик Василий Корецкий считает, что заменить Дэниела Крейга, сыгравшего роль Джеймса Бонда, будет не так и просто, поскольку выбор нового актера во многом будет зависеть от мирового зрителя. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Ранее продюсер Барбара Брокколи сообщила, что съемки нового проекта начнутся не ранее чем через два года.

«Эта франшиза была и будет популярной. С момента выхода прошлого „Бонда“ сейчас главная интрига — кто станет следующим агентом 007. Выбор может быть неожиданным, кроме того, настолько могут поменяться конъектура и культурный контекст за это время, что невозможно предсказать. „Бонд“ в культуре реагирует на какие-то тренды, на запросы публики, может быть, иногда иронично их подчеркивает, иногда прямолинейно отрабатывает потребности мирового зрителя. Поэтому два года — слишком большой срок, очень быстро все меняется», — добавил Корецкий.

На роль нового Джеймса Бонда продюсеры обсуждали кандидатуру Идриса Эльбы, однако окончательного утверждения пока не было. По словам Брокколи, в новой части бондианы создатели проекта планируют показать переосмысление главного героя.