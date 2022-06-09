Кинокритик Григорьев заявил, что зарубежные фильмы в кино стоит ждать не раньше осени

Зарубежные фильмы вновь начнут показывать в российских кинотеатрах не раньше осени. Однако у этого есть и положительные стороны. Таким мнением поделился кинокритик Роман Григорьев. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, благодаря дефициту российские зрители вновь начнут воспринимать кино как искусство. Такому изменению поспособствует трансляция классических картин. При этом зарубежные фильмы смогут вернутся на экране не раньше осени.

«Это не значит, что ситуация всегда будет такой. Через какое-то время наступит откат к прежним форматам, все союзы будут перезаключены обратно, у нас появятся фильмы. Я ориентируюсь, что в лучшем случае осенью, при хорошем раскладе, какие-то фильмы начнут возвращаться», — отметил эксперт.