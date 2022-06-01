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    01 июня 2022, 22:04

    Кинокритик Григорьев высказался на счет идеи показа сериалов в кинотеатрах

    Арина Бобкова

    В российских кинотеатрах предложили транслировать сериалы. Критик Роман Григорьев положительно оценил данную инициативу. Об этом сообщили NEWS.ru.

    По мнению специалиста, россияне поддержат такую идею и будут активно посещать показы популярных зарубежных сериалов. По его словам, многие зрители любят просматривать проекты без перерыва, передал «ПолитЭксперт».

    «Насколько это будет интересно — надо покрутить, посмотреть варианты. В принципе, если бы мы могли показывать сверхпопулярные сериалы, которые выходят на западных стриминговых платформах, думаю народ бы повалил», — заявил эксперт.