Кинокритик Григорьев посоветовал показывать в кино спортивные матчи для поддержки отрасли

В российских кинотеатрах необходимо показывать футбольные и баскетбольные матчи. Подобное решение поможет поддержать отрасль в период санкций. Таким мнением поделился кинокритик Роман Григорьев. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Наши фильмы вторым экраном с успехом идут — „Асса“, „Брат“ и так далее. Какое-то время можно что-то придумывать в кинотеатрах, можно, например, футбол показывать или баскетбол. Но главная задача — мы должны научиться снимать нормальные наши фильмы, чтобы не зависеть от блокбастеров», — подчеркнул эксперт.

В связи со спецоперацией на Украине Disney, Warner Bros., Sony, Paramount и Universal Pictures приняли решение прекратить сотрудничество с Россией. Из-за этого зрители не увидели большого количества ожидаемых картин. Подобная ситуация значительно усложнила жизнь владельцам кинотеатров и вызвала большие риски для индустрии.