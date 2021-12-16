Кинокритик Долин рассказал об актуальности «Матрицы» в России и мире

Кинокритик Антон Долин рассказал об актуальности кинокартины «Матрица», четвертую часть которой зрители смогут увидеть на больших экранах. По словам эксперта, фильм сам по себе стал жанром, а его влияние на кинематограф похоже на влияние писателя Виктора Пелевина на российскую культуру. Об этом сообщил RTVI.

«Перед нами, конечно, фильм для поклонников франшизы, которые ждали четвертую картину все эти почти что 20 лет. Я не представляю себе, с какими глазами выйдет с сеанса зритель, который не видел первые три части. Боюсь, он просто ничего не поймет», — процитировал Daily Storm слова кинокритика.

По его словам, новая картина рассказывает зрителям «о любви, о пробуждении к настоящей жизни, об отказе от удобной конформистской позиции ради риска». Все эти темы как раз и обеспечили франшизе культовый статус.

«Я бы сравнил влияние этой франшизы на кинематограф и, в частности, на Голливуд с влиянием книг Виктора Пелевина на российскую литературу и культуру», — заключил Долин.

Первая часть франшизы появилась на экранах в 1999 году. Кинокартина вызвала большой резонанс из-за ее философской составляющей. В 2012 году «Матрицу» включили в Национальный реестр фильмов США.