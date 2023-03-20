Интересное 20 марта 2023, 15:08 Кинофестиваль «Горький fest» состоится в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля

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Кинофестиваль «Горький fest» состоится в Нижнем Новгороде. Мероприятие проведут с 7 по 13 июля. Оно состоится уже в седьмой раз. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные организаторов.

Сегодня, 20 марта, стартовал прием заявок на участие в конкурсной программе. Он продлится до 20 мая. Отправить заявку могут авторы фильмов, созданных в период с 2021 по 2023 год.

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Вся актуальная информация находится на официальном сайте фестиваля.

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