Киноэксперт Москвитин назвал продолжение «Игры в кальмара» более богатым с точки зрения производства

Режиссер Хван Дон Хек накануне провел переговоры с Netflix по поводу съемок второго и третьего сезонов «Игры в кальмара». О том, какое может получиться продолжение, рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik киноэксперт, обозреватель «КиноТВ» Егор Москвитин.

По его словам, новые сезоны могут получиться более богатыми с точки зрения производства и визуальных возможностей.

«Поскольку в конце первого сезона герои решают вернуться назад (в игру — прим.), то мы понимаем, что задачей второго сезона станет, во-первых, разоблачение этой системы и всего того мира, который стоит за этой системой, а во-вторых, выяснение того, как далеко эта „игра“ зашла, проходит ли она только в Корее или в нее играет весь мир. Так что я думаю, что второй сезон будет богаче с точки зрения производства, в нем будет больше визуальных возможностей, больше географии, больше героев», — сообщил Москвитин.

Также, по его словам, второй сезон может выступить неким прологом к грандиозной битве, которая произойдет в третьем сезоне. Киноэксперт отметил, что сериал с каждой новой частью будет набирать новые обороты. Эта история соберет еще больше зрителей, вызовет еще больше ажиотажа вокруг себя.