Кибитов рассказал, почему ОСК переезжает в Санкт-Петербург

Компания ОСК является крупнейшей в России государственной судостроительной компанией. Холдинг включает 40 организаций и предприятий отрасли. В июне 2019 года президент ОСК Алексей Рахманов сообщил о планах переезда руководства компании из Москвы в Санкт-Петербург.

Андрей Кибитов объяснил, что в Петербурге больше экономических и политических, и в частности логистических, возможностей. Кроме того, ОСК «давно является городским налогоплательщиком». Также переезд в Санкт-Петербург снизит затраты на аренду помещений.

Переезд начнется в феврале. В подборе площадей оказало содействие правительство Санкт-Петербурга. Документы о долгосрочной аренде уже подписаны.

«Сейчас это здание начинаем обустраивать. Примерно с февраля процесс запускается, к июлю процесс выйдет на финальную стадию. К концу лета здание уже начнет работать», — рассказал представитель компании.