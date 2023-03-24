24 марта 2023, 13:34
Киберэксперт Шумилов рассказал, как поступить при попытке взлома страницы в социальной сети
Киберэксперт Шумилов посоветовал менять пароль при попытке взлома профиля в соцсети
Если вам на устройство приходят уведомления с кодом для авторизации, это означает, что социальная сеть подверглась атаке хакеров. Руководитель департамента инфраструктуры и архитектуры корпоративных систем ИМБА ИТ Антон Шумилов рассказал, что делать в подобной ситуации. Об этом сообщил «Прайм».
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Специалист пояснил, что в подобной ситуации важно незамедлительно поменять пароль. Сделать то же самое стоит также при появлении подозрительной активности на странице. Очень важно поставить двухфакторную аутентификацию. Она поможет надежно защитить устройство, написал «ФедералПресс».
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