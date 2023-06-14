Интересное 14 июня 2023, 00:31 Киберэксперт Безвершенко рассказал, как понять, что за вашим Telegram-аккаунтом следят Киберэксперт Безвершенко заявил, что о слежке в Telegram говорят изменения в сообщениях

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Иногда за Telegram-аккаунтом могут следить злоумышленники. Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Леонид Безвершенко рассказал, как выявить слежку. Об этом сообщили «Известия».

Эксперт пояснил, что насторожиться стоит в случае, если вы заметили подозрительную активность в своем профиле. Например, если начали пропадать сообщения или появились новые неизвестные чаты и каналы.

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«Нужно зайти в настройки, выбрать раздел „Устройство“ и посмотреть „Активные сеансы“. Если пользователь заметил сессии с подозрительных IP-адресов или устройств, есть риск, что произошел несанкционированный вход в его аккаунт», — рассказал Безвершенко.