KFC перестали продавать хашбрауны из-за санкций на польскую картошку

Меню ресторана быстрого питания KFC в России стало меньше на одну позицию — из него пропали хашбрауны. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Из-за разрыва логистических цепочек хашбрауны сейчас не доступны в сети ресторанов KFC. В настоящее время мы рассматриваем альтернативные варианты», — рассказали в ведомстве.

Теперь во многие блюда, в состав которых входят хашбрауны, стали добавлять картофель по-деревенски. Приготовить хашбрауны сейчас невозможно из-за ряда санкций, связанных с польской картошкой.

«Дело в том, что эту позицию из меню в KFC изготавливали из польской картошки, но сейчас она пропала. Картофель из Польши до 2014 года использовали вообще для всех продуктов ресторана. Затем постепенно импортозаместили картофель фри и по-деревенски», — пояснил работник ресторана.