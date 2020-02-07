Кенгуру родила детеныша в Петербургском зоопарке

Посетителей Ленинградского зоопарка пригласили увидеть семью кенгуру Беннетта с пополнением. Самка по имени Хлоя стала мамой уже не первый раз.

Детеныш стал выглядывать из сумки всего несколько дней назад. Отмечается, что при рождении детеныши кенгуру весят около одного грамма, а их размер – с горошину. Сразу после родов детеныш перебирается в теплую сумку матери и там растет, а выглядывать наружу начинает примерно через полгода, сообщил «Царьград».

Пока можно увидеть только любопытную мордочку детеныша — выбираться из сумки полностью он начнет через несколько месяцев. Тогда сотрудники зоопарка смогут выяснить его пол.