Кейт Бланшетт может сыграть роль Лилит в экранизации игры Borderlands

О подготовке экранизации игры сообщили зарубежные СМИ. Известно, что режиссером проекта станет Элай Рот, который уже сотрудничал с актрисой во время съемок фильма «Тайна дома с часами».

Сценарий экранизации разрабатывает Крейг Мейзин, который был сценаристом «Чернобыля». По последним данным, Лилит станет главной героиней фильма, а Кейт Бланшетт может сыграть ее роль.

Ранее автор знаменитой вампирской саги «Сумерки» Стефани Майер анонсировала новый роман из этой серии. Она заявила, что этим летом выпустит книгу «Солнце полуночи». В ней рассказ о событиях первой части пойдет от лица Эдварда Каллена. Во время интервью Майер призналась, что начинала работу над «Солнцем полуночи» для себя, чтобы лучше понять персонажей с разных сторон. Она не планировала публиковать роман, но позже изменила свое мнение. Писательница отметила, что Эдвард заслуживает свою историю.