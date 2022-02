Кейси Блойс рассказал, почему сериал The Last of Us не выйдет в 2022 году

Сериал The Last of Us выйдет лишь в 2023 году. Несмотря на то, что премьера была запланирована на этот год, шоу пришлось перенести по некоторым причинам. Что повлияло на такое решение создателей проекта, рассказал контент-директор HBO и HBO Max Кейси Блойс, написало издание The Hollywood Reporter.

Блойс пояснил, что съемки нового проекта до сих пор продолжаются в Канаде. Смонтировать выпуск даже до конца этого года кинематографистам не под силу.

«В 2022 году он не выйдет в эфир, так как они все еще снимают в Канаде. Думаю, вы увидите сериал в 2023 году», — процитировало РИА ФАН слова контент-директора.

Блойс заверил всех тех, кто ожидает скорейшего выхода сериала, что первые эпизоды получились очень интересными.

Сериал The Last of Us будет состоять из десяти эпизодов. Сюжет снят по серии игр от студии Naughty Dog. Режиссерам нового проекта является Крейг Мазин, который снял сериал «Чернобыль» для HBO.