Каждый пятый россиянин проведет отпуск дома

В этом году проводить отпуск дома будут 20% жителей России. Как сообщает newizv.ru со ссылкой на результаты опроса SuperJob, 18% проведут его на даче, а 21% согласен на «любое море».

9% хотели бы путешествовать по России, а 6% предпочитают отдых в Крыму. По 3% хотят отдохнуть на реке и озере на Кубани или за границей. 2% мечтают съездить на Алтай, «подальше от людей». По 1% хотят отправиться на отдых в Турцию, Египет, страны Азии, Карелию, Абхазию, на Байкал или в горы.

При этом 4% опрошенных вообще не хотели бы этим летом уходить в отпуск.

По данным аналитиков, желающих проводить отпуск дома стало меньше почти на треть по сравнению с прошлым годом.