Ученые выяснили, что зубы у динозавров менялись каждые два месяца

Плотоядные динозавры роды Majungasaurus обитали на Мадагаскаре примерно 70 миллионов лет назад. По остаткам их зубов и следам на добыче хищников исследователи сделали вывод, что рептилии грызли кости, а значит, зубы стачивались у них довольно быстро.

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Микроскопические линии на зубах отражают скорость роста подобно годовым кольцам деревьев. Их изучение показало, что новые слои ткани зубов формировались у динозавров постоянно.

Палеонтологи установили таким образом, что обновление зубного ряда у древних рептилий происходило примерно каждые два месяца. Подобная скорость наблюдается у современных акул. А вот у других плотоядных динозавров скорость образования новых зубов была ниже в несколько раз.

Томографическое исследование челюстей Majungasaurus дало изображение формировавшихся глубоко в толщи костей еще не прорезавшихся зубов.

По словам ученых, на сегодняшний день проанализированы зубы лишь нескольких хищных динозавров из сотен видов, которые обитали на Земле. В этом исследовании зубы майюнгазавра сравнивали с данными о аллозавре и цератозавре. Их зубной ряд обновлялся примерно за 100 дней.

По словам ученых, разработанный метод может заложить основу для глобального исследования зубов динозавров.