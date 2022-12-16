Интересное 16 декабря 2022, 02:55 Каток откроют в Москве неподалеку от метро «Лефортово»

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Новый каток откроют неподалеку от станции БКЛ метро «Лефортово». Он будет располагаться вдоль Наличной улицы. Такой информацией поделился генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

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Размер катка составит 60 на 30 метров, строительство почти завершилось. Летом он будет работать как спортивная площадка, так как строители обустроили резиновое покрытие. Рядом с катком возвели административно-бытовой корпус, в котором расположились помещение для персонала, пункт проката коньков и раздевалки.