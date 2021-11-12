Каскадер рассказал о смертельно опасных съемках Михаила Боярского

Сыгравший главную роль в картине «Д’Артаньян и три мушкетера» актер Михаил Боярский однажды чуть не погиб на съемках по вине своего коллеги. Об этом вспомнил постановщик трюков и каскадер Николай Ващилин.

Неосторожность во время съемочного процесса случайно допустил фехтовальщик Владимир Балон, сыгравший Де Жюссака, гвардейца кардинала Ришелье.

«Фехтовальщик Владимир Балон проткнул Мишку Боярского, выбил ему зуб и чуть не убил. Актеры были, во-первых, пьяные, во-вторых, режиссер совершил оплошность, построив сцену на мраморной лестнице. Боярский бежал сверху, поскользнулся и налетел на шпагу», — поведал Ващилин агентству Ura.ru.

Он отметил, что алкоголь вообще частенько мешал актерам и однажды из-за этого даже сорвалась съемка одной из сцен, в которой принимали участие не только люди, но и лошади. Спортсмен признался, что в тот раз все были им недовольны, потому что организация съемок стоила недешево, но он не хотел садиться в тюрьму из-за травм актеров, так как за их здоровье постановщик трюков отвечает головой.

Также Ващилин рассказал, что все опасные элементы актеры фильма выполняли сами, к некоторым из них готовясь по полгода. Зато после подготовки к актерам не нужно было приставлять каскадеров, за что они получали двойную ставку.