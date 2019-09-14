Гигантские насекомые «атаковали» Коломну. Сотни двухметровых муравьев и бабочек изготовили своими руками жители специально для «Парада производств». Картонный фестиваль посетила корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

Парад производств из картона в Коломне проходит впервые. Автор идеи и самый главный в картонном царстве — «Тиран Картонии» Сергей Корсаков.

«Я тиран Картонии. Я не в костюме шарманщика, а в своем повседневном костюме. Я выбранный тиран Картонии, это страна без территории», — заверяет Сергей Корсаков.

Источник фото: телеканал «360»

Страна Картония, которой, по словам Сергея, он правит, находится по всему миру. Сегодня она — в Коломне.

Источник фото: телеканал «360»

В «Параде производств» участвуют коломенские предприятия. Говорят даже, что по своей воле.

Источник фото: телеканал «360»

Для праздника приготовили 2000 листов картона полтора на два метра. Это, говорят, около тонны. Парад отгуляет свое, а дальше картон отправится на вторпереработку.

«Есть компании, которые занимаются утилизацией отходов, есть у нас дружественные производства картонные. И мы веселой гурьбой хотим погрузить декорации в газель и отправить на вторпереработу», — рассказала руководитель проекта «Фото-картон» Любовь Клепикова.

Источник фото: телеканал «360»

Никогда жизнь картонных коробок не была такой насыщенной. Например, на фестивале можно научиться играть на барабанах или прокатиться на гигантском муравье.

Источник фото: телеканал «360»

Обычный выходной в Коломне закончился ярким парадом участников в образах насекомых — правда, никто не знает, почему именно насекомых. Огромное картонное шествие порадовало как участников, так и случайно оказавшихся в эпицентре картонного безумия горожан.