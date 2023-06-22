Интересное 22 июня 2023, 20:02 Картины программы «Свои» на фестивале «Зеркало» представят в Ивановской области

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Программу кинофестиваля «Зеркало» «Свои» представят в Иванове, а также в малых городах области. Об этом сообщил «Царьград».

Фильмы можно будет посмотреть в Шуе и Кохме в кинотеатрах «Май», а также в городском ДК Кинешмы. В рамках программы продемонстрируют картины российских авторов. Например, работы «Сестры» Ивана Петухова, «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой, «Айта» Степана Бурнашева, «Снегирь» БорисаХлебникова, «Один маленький ночной секрет» Натальи Мещаниновой и так далее.