Карта размещения войск НАТО для сдерживания России появилась в Сети. Вот как это выглядит

В Сети появился документ со странами, в которых НАТО планирует разместить войска для сдерживания России. Карту опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Telegram-канал «Военный обозреватель».

В НАТО считают, что контингент в государствах Восточной Европы и Прибалтики является основным фактором сдерживания угрозы. Для их усиления могут задействовать десятки военнослужащих, которые находятся в высокой степени готовности.