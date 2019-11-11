  • Карп с лицом человека испугал интернет-пользователей

    11 ноября 2019, 06:06

    Светлана Степанова

    Пользователь @Unexplained на своей странице в Twitter опубликовал короткий видеоролик. На кадрах видна весьма необычная рыба.

    Автор публикации определил, что в объектив камеры попал карп. Пользователь соцсети отметил, что его передняя часть очень напоминает человеческое лицо. И с ним трудно не согласиться.

    Ретвит записи сделали почти пять тысяч человек. Большинство комментаторов согласились, что рыба действительно чем-то напоминает человека. Многие признались, что карп в воде их изрядно испугал.

    «Дьявольская рыба» — написал пользователь Tee.

    «Пожалуйста, скажите мне, что это лицо было отредактировано», — взмолилась TyaRios.

    «Интересно, это уникальная рыба или особый вид?» — поинтересовался @sixto_fidelis.

    Естественно, не обошлось без интернет-мемов и различных фотожаб.

    Карп с лицом человека испугал интернет-пользователей | Изображение 1
    Источник фото: Twitter
    Карп с лицом человека испугал интернет-пользователей | Изображение 2
    Источник фото: Twitter