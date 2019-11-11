Карп с лицом человека испугал интернет-пользователей

Пользователь @Unexplained на своей странице в Twitter опубликовал короткий видеоролик. На кадрах видна весьма необычная рыба.

Автор публикации определил, что в объектив камеры попал карп. Пользователь соцсети отметил, что его передняя часть очень напоминает человеческое лицо. И с ним трудно не согласиться.

Ретвит записи сделали почти пять тысяч человек. Большинство комментаторов согласились, что рыба действительно чем-то напоминает человека. Многие признались, что карп в воде их изрядно испугал.

«Дьявольская рыба» — написал пользователь Tee.

«Пожалуйста, скажите мне, что это лицо было отредактировано», — взмолилась TyaRios.

«Интересно, это уникальная рыба или особый вид?» — поинтересовался @sixto_fidelis.

Естественно, не обошлось без интернет-мемов и различных фотожаб.

Источник фото: Twitter