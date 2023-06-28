28 июня 2023, 17:56
Карьерный консультант Валинуров рассказал, какие люди несчастливы на работе
Карьерный консультант Валинуров заявил, что на работе несчастливы люди, достигшие потолка
Чаще всего несчастными на работе себя ощущают те люди, которые достигли карьерного потолка и перестали развиваться. Такой информацией поделился карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Об этом сообщила «Общественная Служба Новостей».
По словам специалиста, обычно неудовлетворенность работой связана не с занимаемой должностью, а с тем, что люди хотели бы получить от жизни больше.
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Он отметил, что к карьерным консультантам чаще всего обращаются люди, которые не могут найти работу и те, кто хочет достигать новых высот.
«Понятно, что у таких людей есть больше амбиций, больше желаний себя реализовать. Им сложнее найти для себя варианты применения», — объяснил Валинуров.
Работа
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