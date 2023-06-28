Интересное 28 июня 2023, 17:56 Карьерный консультант Валинуров рассказал, какие люди несчастливы на работе Карьерный консультант Валинуров заявил, что на работе несчастливы люди, достигшие потолка

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Чаще всего несчастными на работе себя ощущают те люди, которые достигли карьерного потолка и перестали развиваться. Такой информацией поделился карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Об этом сообщила «Общественная Служба Новостей».

По словам специалиста, обычно неудовлетворенность работой связана не с занимаемой должностью, а с тем, что люди хотели бы получить от жизни больше.

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Он отметил, что к карьерным консультантам чаще всего обращаются люди, которые не могут найти работу и те, кто хочет достигать новых высот.

«Понятно, что у таких людей есть больше амбиций, больше желаний себя реализовать. Им сложнее найти для себя варианты применения», — объяснил Валинуров.