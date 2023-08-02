Интересное 02 августа 2023, 14:51 Кардиохирург Лысенко заявил, что молодые люди тяжелее пожилых переносят инфаркт

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Инфаркт в молодом возрасте переносится в разы тяжелее, чем в пожилом. Кардиохирург Андрей Лысенко рассказал, какие привычки могут привести к возникновению заболевания. Об этом сообщил RuNews24.ru.

Медик пояснил, что повысить вероятность инфаркта может лишний вес, курение, чрезмерное употребление алкоголя и малоподвижный образ жизни. В группе риска находятся в том числе люди с сахарным диабетом, высоким давлением и те, у кого в анамнезе присутствуют сердечно-сосудистые заболевания, написал сайт kp.ru.

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«У инфаркта в молодом возрасте тяжесть выше за счет того, что происходит резкое расстройство нормального коронарного кровотока. Это повышает и риск летальных исходов», — пояснил медик.