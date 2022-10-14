Капитан атомного контейнеровоза «Севморпуть» Бралгин рассказал об особенностях судна | 360°

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14 октября 2022, 17:22

Капитан атомного контейнеровоза «Севморпуть» Бралгин рассказал об особенностях судна

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Транспортное судно с атомной энергетической установкой «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» отправилось по Северному морскому пути 9 октября. Капитан контейнеровоза Сергей Бралгин рассказал об особенностях данного корабля. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Данный корабль является единственным, на котором присутствует атомная силовая установка. Он проследует до Дальнего Востока, где выгрузит необходимое оборудование. В Санкт-Петербург судно доставит морепродукты.

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«Главная особенность заключается в том, что это единственное в мире действующее грузовое гражданское судно с атомной силовой установкой, причем ледового класса, а также крупнейший из построенных лихтеровозов», — заявил капитан «Севморпутя».

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