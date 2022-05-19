Капитальный ремонт завершился в детской поликлинике в Тарко-Сале

Детская поликлиника в Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа вновь начала свою работу после капитального ремонта. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Сейчас подрядчик завершает строительство крыльца центрального входа, а также приводит в порядок прилегающую территорию. В холле заведения планируют установить визуальную навигацию, информационные стенды и табло с расписанием работы специалистов. На двери поликлиники повесят таблички с информацией.