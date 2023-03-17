Интересное 17 марта 2023, 01:03 Капитальный ремонт завершили в поликлинике № 2 при ГКБ № 30 в Нижнем Новгороде

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Капитальный ремонт поликлинического отделения № 2 при Городской клинической больнице № 30 завершился в Нижнем Новгороде. Медицинское заведение открыли 16 марта 2023 года. Об этом сообщила Pravda-NN.ru.

Поликлинику посетил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Политик подчеркнул, что в медицинском учреждении полностью заменили системы водоснабжения, водоотведения и отопления. Также в порядок привели вентиляцию, силовое электрооборудование и систему автоматической пожарной сигнализации.

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«Поликлиника преобразилась не только внутренне, но и внешне: теперь это светлое теплое пространство притягивает людей. Именно такими и должны становиться все медицинские организации региона», -- рассказал чиновник.

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