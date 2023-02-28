Интересное 28 февраля 2023, 00:24 Капитальный ремонт проведут в девяти детских лагерях Челябинской области

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Девять детских лагерей отремонтируют Челябинской области. Средства на работы выделят из бюджета регионального правительства. Такой информацией поделилась вице-губернатор Ирина Гехт. Об этом сообщил «Царьград».

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По словам политика, всего владельцы лагерей получат 58 миллионов рублей. Средства направят в рамках государственной программы «Развитие образования в Челябинской области». Таким образом власти намерены сделать отдых детей в регионе более комфортным.