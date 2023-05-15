Интересное 15 мая 2023, 16:02 Канатный подъемник в Нижнем Новгороде начнет работать в июне

Читать 360tv в

На площади Сенной в Нижнем Новгороде до конца июня запустят канатный подъемник. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на минстрой региона.

Сейчас к концу подошли главные строительные работы. Специалисты смонтировали фундамент и опору, натянули канат, подвесили кресла и обустроили нагельное поле для укрепления склона. Строители занимаются благоустройством прилегающей территории. В ближайшее время Ростехнадзор организует проверку подъемника.