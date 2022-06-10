10 июня 2022, 19:40
Канатную дорогу через Оку протянут в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде планируют построить канатную дорогу через Оку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное правительство.
Дорога должна связать проспект Гагарина и станцию метро «Заречная». Строительство осуществят по концессии ООО «Урбантех».
Стоимость проекта составит четыре миллиарда рублей. На данный момент нет информации о том, когда его завершат. С момента заключения договора с подрядчиком планируют выделить на работу максимум 30 месяцев.