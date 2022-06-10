Канатную дорогу через Оку протянут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде планируют построить канатную дорогу через Оку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное правительство.

Дорога должна связать проспект Гагарина и станцию метро «Заречная». Строительство осуществят по концессии ООО «Урбантех».

Стоимость проекта составит четыре миллиарда рублей. На данный момент нет информации о том, когда его завершат. С момента заключения договора с подрядчиком планируют выделить на работу максимум 30 месяцев.