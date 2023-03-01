Интересное 01 марта 2023, 17:50 Канализационно-очистные сооружения возведут в Лабытнанги в 2023 году

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В Лабытнанги в 2024 году планируют завершить строительство канализационно-очистных сооружений (КОС). На данный момент строители выполнили 35% работ. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Специалисты успели возвести металлический каркас четырехэтажного здания техблока, а также фундаменты для городского коллектора и двух емкостей-усреднителей. Данные сооружения предназначены для поступления и очищения сточных вод. В ближайшее время к концу подойдет монтаж трубопровода.