Канал FX рассказал о начале съемок сериала «Чужой»

Глава канала FX Джон Ландграф рассказал поклонникам саги «Чужой» о запуске съемок новой части сериала. По его словам, работа над проектом начнется в 2023 году. Об этом написал сайт Deadline.

По планам организаторов, сериал будет сочетать в себе атмосферу оригинального фильма 1979 года и экшн, который был добавлен в ленту «Чужие» в 1986 году, сообщило РИА ФАН.

Продюсером сериала выступит Ридли Скотт. Зрители не увидят персонажа саги Эллен Рипли, которую исполнила Сигурни Уивер. Связано это с тем, что действия новой части сериала будут разворачиваться еще до ее появления.

Ранее российский актер Павел Деревянко рассказал о съемках в сериале «Дылды». Новый сезон комедии о женской волейбольной команде начнет выходить на канале СТС 8 августа. Исполнитель главной роли поделился подробностями работы над новой частью. По его словам, съемочной группе не повезло с погодой, поскольку часть съемок проходила в Анапе во время шторма.