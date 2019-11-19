Канал Fox решил превратить мем «Окей, бумер» в товарный знак и «убил» его
Фраза «Окей, бумер» стала олицетворением скептического отношения молодого поколения к более старшему и идущим от него наставлениям. В сооцсетях, напомнил телеканал CNN, ее начали активно использовать в конце октября. Мем прозвучал даже из уст депутата из парламента Новой Зеландии.
Специалист по товарным знакам Джошуа Гербен узнал о намерении Fox, о чем и написал в своем Twitter.
Предположительно, программа будет комедийной, игровой или выйдет в формате реалити-шоу.
Канал Fox оказался не единственным, кому приглянулся мем. В общей сложности подобных заявок четыре, причем две из них — для ТВ-шоу.
Некоторые признались, что сначала не могли поверить в реальность таких намерений, и теперь «просто не могут жить на этой планете».
Другие заметили, что поступок руководства Fox самый «бумерский» из тех, на которые телеканал когда-либо решался.
Кто-то высказался более резко, назвав идею «самым эпичным бумерским дерьмом».
Интерес компаний, в том числе и Fox, считают в Сети, просто-напросто уничтожил мем. И в принципе, он уже мертв.
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Гербен считает, что в регистрации мема в качестве товарного знака скорее всего откажут. Фраза уже широко распространилась, и для ведомства по патентам и товарным знакам США причина достаточно веская.
Fox отказался комментировать свои планы по поводу популярной фразы.