  • Канал Fox решил превратить мем «Окей, бумер» в товарный знак и «убил» его

    19 ноября 2019, 11:30

    Александра Ломейко

    Популярность мема «Окей, бумер» заставила некоторые компании задуматься о регистрации его как товарного знака. Заявку в том числе подал канал Fox, чтобы запустить шоу с аналогичным названием.

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    Фраза «Окей, бумер» стала олицетворением скептического отношения молодого поколения к более старшему и идущим от него наставлениям. В сооцсетях, напомнил телеканал CNN, ее начали активно использовать в конце октября. Мем прозвучал даже из уст депутата из парламента Новой Зеландии.

    Специалист по товарным знакам Джошуа Гербен узнал о намерении Fox, о чем и написал в своем Twitter.

    Предположительно, программа будет комедийной, игровой или выйдет в формате реалити-шоу.

    Канал Fox оказался не единственным, кому приглянулся мем. В общей сложности подобных заявок четыре, причем две из них — для ТВ-шоу.

    Некоторые признались, что сначала не могли поверить в реальность таких намерений, и теперь «просто не могут жить на этой планете».

    Другие заметили, что поступок руководства Fox самый «бумерский» из тех, на которые телеканал когда-либо решался.

    Кто-то высказался более резко, назвав идею «самым эпичным бумерским дерьмом».

    Интерес компаний, в том числе и Fox, считают в Сети, просто-напросто уничтожил мем. И в принципе, он уже мертв.

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    Гербен считает, что в регистрации мема в качестве товарного знака скорее всего откажут. Фраза уже широко распространилась, и для ведомства по патентам и товарным знакам США причина достаточно веская.

    Fox отказался комментировать свои планы по поводу популярной фразы.