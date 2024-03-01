Интересное 01 марта 2024, 11:33 Канадский писатель Джон Кехо: тревожность возникает у людей, которые потеряли вкус к жизни

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Канадский писатель, тренер в области личностного роста Джон Кехо на YouTube-канале Johnkehoe рассказал, что чаще всего тревожность приходит к тем людям, которые утратили вкус к жизни.

Чтобы побороть это чувство, следует научиться получать удовольствие каждый день через общение, природу и созерцание прекрасного. Писатель утверждает, что в жизни всегда будет присутствовать фактор неопределенности. Человеку не под силам найти ответы на абсолютно все вопросы.

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Как написали «Дни.ру», человеку важно двигаться наугад и позволить себе делать ошибки. Такой подход, по мнению Кехо, освободит от лишнего напряжения и позволит действовать свободно.