Канадские ученые рассказали, какие люди более склонны к забывчивости в старости

Канадские ученые, совместно с английскими и американскими, выяснили, какие люди будут более склонны к забывчивости в пожилом возрасте. Об этом написал «Ридус».

Их наблюдение показало, что люди, которые являются экстравертами и более дисциплинированными, в старости не имеют каких-либо проблем с памятью. А вот те, кто часто нервничает и капризничает, будут страдать легкими когнитивными нарушениями раньше своих сверстников.

«Черты личности отражают относительно устойчивые модели мышления и поведения, которые могут влиять на здоровье и образ жизни человека на протяжении многих лет. Накопление жизненного опыта может способствовать восприимчивости к определенным заболеваниям или расстройствам, например легким когнитивным нарушениям, или, наоборот, способности противостоять возрастным неврологическим изменениям», — сказала один из авторов исследования, доктор Томико Йонеда.

Она добавила, что важную роль в защите памяти играют активность и вовлеченность в социальную жизнь, к которым склонны экстраверты и люди с самодисциплиной.