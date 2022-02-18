Канадские ученые научились менять группу крови для органов-трансплантантов

Медики из Торонтского университета Канады смогли сделать успешное открытие, позволяющее менять группу крови для органов-трансплантантов. Об этом говорится в журнале Science Translational Medicine.

Во время эксперимента ученым удалось очистить «родную» человеческую кровь от специфических антигенов, которые до сегодняшнего дня и определяли принадлежность пациента к той или иной группе крови, написал сайт «Русская планета».

Такая процедура занимает в среднем четыре часа. После нее кровь становится допустимой для смешивания с кровью первой группы. Новое открытие в будущем заметно упростит задачу хирургам, которые были вынуждены искать для операций доноров с редкой группой крови.